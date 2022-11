Milan, Hjulmand: “Non sappiamo se Kjaer potrà giocare mercoledì”

Il Milan, in questo momento, sta vivendo il periodo di sosta per i Mondiali 2022 in Qatar. Non tutti i rossoneri però, sono rimasti a Milanello. Alcuni sono stati chiamati dalle proprie Nazionali. Tra questi anche Simon Kjaer, capitano della Danimarca. Il difensore rossonero non è sceso in campo nella sfida persa ieri contro la Francia. Ci potrebbero essere dei problemi fisici e questo sicuramente non farà piacere a Stefano Pioli.