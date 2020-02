Milan-Juventus, streaming video e diretta tv: dove vedere la partita

NEWS MILAN – Giovedì 13 febbraio, alle ore 20:45, si disputerà, allo stadio ‘Giuseppe Meazza‘ in San Siro, la sfida Milan-Juventus, semifinale di andata di Coppa Italia.

La partita, come accade per tutte le gare di TIM Cup, sarà trasmessa, in diretta televisiva esclusiva, sulle reti Rai, più precisamente su ‘RaiUno‘ (canale 1 del digitale terrestre, 101 del satellite, 501 per ‘Rai Uno HD‘).

Milan-Juventus, però, potrà essere guardata in diretta anche in streaming su internet, grazie a ‘RaiPlay‘, servizio disponibile per Smart TV, personal computer, tablet e smartphones.

Alla partita di ‘San Siro‘, che dovrebbe vedere la presenza di circa 70mila spettatori, mancherà, però, uno dei protagonisti più attesi. Per le ultime, continua a leggere >>>

