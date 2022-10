Milan-Juventus, sold out a San Siro: oltre 150 Paesi collegati in tutto il mondo

1 di 1

MILAN-JUVENTUS SOLD OUT

Lo stadio di 'San Siro', casa del Milan, prima del derby vinto per 3-2 contro l'Inter (Serie A 2022-2023) | AC Milan News (Getty Images)

(fonte: acmilan.com)

Una sfida planetaria: domani alle 18 sarà il momento della Grande Classica del calcio italiano, la sfida tra Milan e Juventus che si affronteranno in un San Siro che va verso il tutto esaurito. Record di vendite stagionale anche per lo speciale “Club 1899”, l’esperienza Premium VIP in area hospitality rivolta ai tifosi, che registra quasi 1000 tagliandi venduti.

La sfida all’interno del campo da gioco è pronta ad abbracciare i tifosi di tutto il mondo: dall’Indonesia al Giappone, da Trinidad Tobago al Brasile, saranno più di 150 i paesi collegati per il match che verrà inquadrato da oltre 20 telecamere. Anche la tribuna stampa sarà gremita, con157 giornalisti accreditati e 33 fotografi di diverse nazionalità.

Non solo sold-out sugli spalti, ma lo stadio sarà vestito a festa anche al suo interno. Record assoluto stagionale nella prestigiosa VIP Hospitality, con quasi 1000 biglietti venduti nell’area premium Club 1899, con le sale rinnovate in pieno stile glam e lifestyle. Previsto anche uno speciale programma di intrattenimento per gli ospiti presenti, con DJ set e violino elettrico pronti a creare uno speciale clima di sottofondo in attesa del fischio d’inizio e una ricca esperienza enogastronomica che, oltre al consueto servizio placé con menu ad hoc, prevederà un’area cocktail con barman freestyle.

Trophy Tour

La globalità del match arriva anche oltreoceano: nella Grande Mela, il 40/40 Club di Manhattan di proprietà di Jay-Z è pronto ad accogliere i tanti tifosi per il secondo Watch Party del Trophy Tour (qui), il viaggio dello Scudetto partito negli scorsi giorni da Londra. Nato nell’ambito di “From Milan to Many”, la serie di eventi promossi dal Milan per abbracciare gli oltre 500 milioni di tifosi in tutto il mondo, il progetto ha come obiettivo quello di poter mettere al centro delle iniziative del Club i tifosi rossoneri, cuore pulsante della grande famiglia AC Milan, e vedrà anche la prestigiosa presenza del calciatore Alessandro Florenzi. Inoltre, nella giornata di oggi la Coppa Campioni d’Italia 2021/22 è stata presente al PUMA NYC Flagship Store, nell’iconica 5th Avenue.

Black Adam

Uno speciale momento accompagnerà i tifosi durante tutto l’intervallo tra primo e secondo tempo: dopo l’annuncio di oggi della partnership tra il Milan e Warner Bros. Discovery (qui), durante i 15 minuti di intervallo verrà trasmesso un videomessaggio da parte di Dwayne Johnson, protagonista del film “Black Adam”, seguito da un particolare laser & light show.

“Il Milan per tutti” #RespAct

Continua e si rafforza anche “Il Milan per tutti”, programma di accessibilità attraverso cui in ogni match casalingo il Club rossonero mette a disposizione dei propri tifosi con disabilità un settore dedicato posto al livello del campo e un servizio di audiodescrizione per i fan non vedenti e ipovedenti. Il programma rientra nel più ampio manifesto “RespAct” per equità sociale, uguaglianza e inclusività.

Casa Milan, il cuore della famiglia rossonera

Tutto pronto anche a Casa Milan, da sempre meta dei tifosi rossoneri nei match day. La casa dei rossoneri, sede anche del moderno headquarter del Club, aprirà le sue porte a partire dalle ore 9:00 per permettere a tutti i tifosi di vivere una giornata nel cuore del Milan. Ad attenderli, il Museo Mondo Milan, luogo dove poter rivivere le più belle emozioni e le vittorie del Club e il Bistrot di Casa Milan, progetto all’insegna del gusto e del benessere nato in collaborazione con il partner Segafredo Zanetti. Il Milan Store, dove sarà possibile acquistare tutti i prodotti ufficiali e le nuove collezioni 22/23 AC Milan invece, aprirà come di consueto alle ore 10:00. Milan-Juventus, le dichiarazioni di Pioli nella conferenza della vigilia >>>