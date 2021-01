Milan-Juventus, assessore Covid Piemonte: “La partita si giocherà” / News

Milan-Juventus, arriva il chiarimento

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Matteo Marnati, assessore Covid Piemonte, ha chiarito le parole emerse questa sera dall'ASL di Torino. Le dichiarazioni ai microfoni di 'TeleLombardia': "Si, ho sentito adesso il direttore dell'ASL. Non è stata presa nessuna decisione. Gli interessi in gioco sono alti, ma ci sono alcune realtà che hanno riportato ben altri focolai. Più che altro andrebbero isolati i familiari. Nelle squadre c'è un protocollo talmente chiaro che nessuno debba intervenire. Nemmeno se fossero cinque creerebbero emergenza tale da far intervenire l'ASL. Il nostro protocollo è chiaro, la partita si farà al 99%. La situazione non può essere definita né grave né allarmistica dal punto di vista sanitario".