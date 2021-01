Milan-Juventus, ipotesi rinvio: le parole del responsabile dell’ASL di Torino

Milan-Juventus, ecco l’ipotesi estrema

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Milan-Juventus, big match della 16^ giornata di Serie A, potrebbe avere un risvolto inaspettato. Il ‘Corriere della Sera’ riporta le parole di Roberto Testi, direttore del Dipartimento di Prevenzione della Asl Città di Torino, che non esclude la mancata partenza dei bianconeri per Milano. Ecco le sue dichiarazioni:

“La Juventus ci ha avvisati della positività al coronavirus di due giocatori. Per uno, la segnalazione è avvenuta lunedì 4 gennaio, e per il secondo martedì 5. In questo momento non abbiamo elementi per dire che c’è un focolaio all’interno della squadra, perché sappiamo come è avvenuto il contagio per i due calciatori e perché tutti gli altri compagni sono negativi”.

“Se dovessero esserci nuovi positivi e ci fosse l’evidenza di un focolaio non controllato all’interno della squadra, si creerebbe un problema di sicurezza anche per gli altri giocatori. È chiaro, quindi, che la Asl sarebbe costretta a intervenire, isolando tutti e bloccando la partenza della Juventus per Milano“.

