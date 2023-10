Milan-Juventus, Allegri può sorridere: Chiesa si è allenato in gruppo

Massimiliano Allegri può sorridere in vista di Milan-Juventus. Federico Chiesa, infatti, si è allenato in gruppo con i compagni

In vista di Milan-Juventus, in programma domenica 22 ottobre alle ore 20:45, Massimiliano Allegri rischiava di dover rinunciare a più di un titolare. Oltre a Danilo, certo di stare fuori per almeno 20 giorni, anche i due attaccanti Dušan Vlahović e Federico Chiesa sembravano non poter prendere parte al big match della 9^ giornata di Serie A.