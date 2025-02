Milan , Joao Felix è arrivato durante la rivoluzione invernale che ha portato in rossonero 5 nuovi giocatori tra cui lo stesso portoghese. Dopo la gemma contro Roma in Coppa Italia, e tocchi di classe che aveva accesso San Siro in un lampo, Joao Felix si è lentamente spento e non ha inciso pesantemente sul nuovo corso del Milan di Sergio Conceicao . Ad esempio in Champions League, il portoghese si è quasi nascosto non incidendo nelle due sfide col Feyenoord. Nonostante questo, Conceicao non lo toglie quasi mai dal campo e ci punta tantissimo. A fine stagione, magari con un nuovo direttore sportivo, il Milan dovrà decidere se sedersi al tavolo col Chelsea per discutere un nuovo accordo e se lasciare partire Joao Felix e farlo ritornare in Inghilterra. Il portoghese può essere già etichettato come una delusione? Andiamo a vedere cosa dicono i numeri .

Andiamo a vedere le sue prestazioni stagionali col Milan grazie ai numeri e alle statistiche di 'Opta' e 'Sofascore' per PianetaMilan. 6 partite giocate con il Milan di cui 5 da titolare. 76 minuti giocati a partita, sintomo di come sia quasi insostituibile per Conceicao. Un solo gol e zero assist. 1.50 gol attesi, numero non altissimo. 3.50 tiri a partita e un passaggio chiave a partita. Insomma, numeri offensivi per nulla esaltanti quello di Joao Felix. Sicuramente ci si aspettava di più dopo la perla iniziale contro la Roma. C'è da dire che il Milan sta facendo fatica in generale e non è facile per nessuno inserirsi in un contesto difficile e fare subito bene. Nonostante questo, Conceicao si fida quasi ciecamente di lui. Vedremo se Joao Felix ripagherà la fiducia in queste ultime fondamentali partite della stagione del Milan.