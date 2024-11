Milan, Jimenez: perché non gioca in Serie A? Ruolo e un problema

"Posso dire che nel bene e nel male sposta gli equilibri. Deve fare uno step mentale, la spinta finale non mi è piaciuta, gliel'ho detto. Ha fatto un grande gol, ma poteva rovinare tutto. Gli voglio bene, ma gli ho tirato le orecchie, fa parte del mio lavoro". Come detto dallo stesso Bonera, Jimenez deve fare uno step dal punto di vista comportamentale. Poi c'è un altro problema: il ruolo. Dove farlo giocare al meglio? Terzino destro, terzino sinistro? Forse per le sue qualità offensive, Jimenez darebbe il massimo al Milan come esterno. Vedremo quando e se Fonseca lo chiamerà in prima squadra. LEGGI ANCHE: Milan, ci vogliono undici Reijnders in questa squadra: ecco tutti i motivi