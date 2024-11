Serie C – Milan Futuro-Arezzo 2-2: Longo e Jimenez non bastano

Allo stadio 'Felice Chinetti' è andata in scena la sfida, valevole per la 14^ giornata del girone B di Serie C, fra Milan Futuro e Arezzo. I rossoneri partono subito forte e dopo 7' ecco il gol che apre le marcature: una disattenzione degli avversari porta Longo a tu per tu con Trombini e l'attaccante di Bonera non sbaglia portando i suoi avanti. La risposta degli ospiti non si fa di certo attendere e al 28' Tavernelli approfitta di un errore di Bartesaghi in marcatura per ribadire in rete un cross perfetto dalla sinistra. Il match si accende e Jimenez decide di rendersi protagonista con un coast to coast da urlo: prende palla a centrocampo e dopo una corsa in solitaria conclude con un tiro a giro che fulmina Trombini. Dopo 4' di recupero, l'arbitro fischia la fine della prima frazione di gioco.