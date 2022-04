Milan-Investcorp: closing fissato il 4 maggio, ma pesa la questione stadio

Secondo Eurosport, sarebbe stato fissato al 4 maggio il closing per l'acquisizione del Milan da parte di Investcorp: pesa la questione stadio

Arrivano novità importanti riguardo la possibile acquisizione del Milan da parte di Investcorp . Secondo quanto riferisce 'Eurosport', il closing sarebbe stato fissato al 4 maggio, ma ci sono dei piccoli intoppi legati principalmente alla questione dello stadio. Dunque, facciamo chiarezza in merito alla trattativa in corso tra il fondo mediorientale e il Fondo Elliott.

Una volta conclusa la cessione di Dainese , gruppo italiano specializzato in abbigliamento tecnico-sportivo, all'americana Carlyle lo scorso 11 marzo, Investcorp avrebbe accelerato sul dossier Milan dopo aver guadagnato dalla cessione ben 630 milioni netti . Un tesoretto che il fondo presieduto da Mohamed Al Ardhi avrebbe deciso di investire acquistando il club di via Aldo Rossi. Inizialmente il closing era fissato per il 4 maggio, ma le vicende legate alla realizzazione del nuovo stadio ha reso più difficile la due diligence, ovvero il processo di investigazione e approfondimento degli asset del Diavolo.

Cosa accade in questo momento? L'incertezza da parte del Comune di Milano pesa, dunque sia Investcorp che Elliott, per trasparenza, vorrebbero l'ok definitivo per l'inizio dei lavori prima di firmare il passaggio di proprietà. Proprio per questo motivo, nelle ultime settimane il Presidente Paolo Scaroni avrebbe sondato la possibilità di realizzare l'impianto anche nella vicina Sesto San Giovanni. Una volta ricevuta una risposta e i tempi certi sulla realizzazione del nuovo stadio del Milan, allora potrà avvenire il passaggio di proprietà. Intanto il presidente del fondo arabo manda un messaggio ai tifosi del Milan