Cessione Milan – Ecco chi è Mahfoodh Al Ardhi, presidente di Investcorp

La cessione del Milan è vicina (CLICCA QUI per tutti gli aggiornamenti). E' quello che scrivono alcune fonti di informazione tra cui Reuters e l'Equipe. Il club rossonero passerebbe così dal fondo Elliott a Investcorp, fondo del Bahrain. La cifra della cessione potrebbe essere vicina a un miliardo di euro.

Il presidente di Investcorp è Mohammed Mahfoodh Al Ardh. Quest'ultimo è un ex militare, più precisamente un pilota di caccia. L'omanita non è solo presidente di Investcorp, ma anche di Bank Sohar. Si è laureato alla Royal Air Force Military Academy del Regno Unito in Scienze Militari e ha frequentato il Command and Staff College di Bracknell e la National Defense University di Washington.

Nel 2000 è stato insignito con l'Ordine dell'Oman, che sarebbe in sostanza la più alta onorificenza del suo paese di nascita. Per quanto riguarda la finanza, Mohammed Mahfoodh Al Ardh è diventato consigliere d'Amministrazione di Investcorp nel 2008, per poi diventare presidente esecutivo nel 2015. E' stato anche presidente di Al Ardhi Energy Services e di Rimal Investment Projects, aziende legate al mondo petrolifero e al gas.

Un'altra curiosità interessante è che Mohammed Mahfoodh Al Ardhha scritto tre libri: Arabs Down Under, Pearls from Arabia e Arabs Unseen. Il primo è un romanzo incentrato sulla storia di un giornalista arabo che si trasferisce in nuova Zelanda; nel secondo raccoglie una serie di aforismi di Maometto; nel terzo ci sono le biografie di uomini e donne che hanno avuto successo nel mondo arabo.

