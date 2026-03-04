Milan-Inter, Cesari rivela: 'Ecco chi sarà l'arbitro del derby'

Nel post-partita di Como-Inter, in onda su 'Canale 5', l'ex arbitro di Serie A Graziano Cesari, oggi moviolista di Mediaset, ha indicato due nomi per la direzione del derby: scopriamo quali

Cresce l'attesa per il derby di Milano, in programma domenica 8 marzo alle 20:45. Milan e Inter si affronteranno in una stracittadina che vale tanto, sia dal punto di vista del morale, sia per quanto riguarda la classifica.