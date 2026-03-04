Milan-Inter, Cesari rivela: 'Ecco chi sarà l'arbitro del derby'

Milan-Inter, Cesari sull'arbitro del derby—
Uno dei temi più caldi di questi giorni riguarda la possibile designazione arbitrale per il derby, soprattutto dopo i recenti episodi di Inter-Juventus (simulazione di Bastoni) e Milan-Parma (gol irregolare di Troilo).
Nel post partita di Como-Inter, ne ha parlato Graziano Cesari, ex arbitro di Serie A e moviolista di Mediaset. Ecco, di seguito, il suo commento rilasciato al termine della semifinale di Coppa Italia su 'Canale 5'. "80% Doveri, 20% Guida. Escludiamo gli outsider, vero?".
