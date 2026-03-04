Milan-Inter, Cesari rivela: 'Ecco chi sarà l'arbitro del derby'

Pianeta Milan
Nel post-partita di Como-Inter, in onda su 'Canale 5', l'ex arbitro di Serie A Graziano Cesari, oggi moviolista di Mediaset, ha indicato due nomi per la direzione del derby: scopriamo quali
Cresce l'attesa per il derby di Milano, in programma domenica 8 marzo alle 20:45. Milan e Inter si affronteranno in una stracittadina che vale tanto, sia dal punto di vista del morale, sia per quanto riguarda la classifica.

I rossoneri sono a -10 dalla vetta occupata dai nerazzurri, un distacco difficilmente colmabile, specie a 11 partite dalla fine, ma una vittoria riaccenderebbe perlomeno un barlume di speranza. In caso contrario, se la squadra di Chivu dovesse spuntarla, il campionato sarebbe virtualmente chiuso, con il Biscione che scapperebbe a +13 a 10 giornate dal traguardo.

Milan-Inter, Cesari sull'arbitro del derby

Uno dei temi più caldi di questi giorni riguarda la possibile designazione arbitrale per il derby, soprattutto dopo i recenti episodi di Inter-Juventus (simulazione di Bastoni) e Milan-Parma (gol irregolare di Troilo).

Nel post partita di Como-Inter, ne ha parlato Graziano Cesari, ex arbitro di Serie A e moviolista di Mediaset. Ecco, di seguito, il suo commento rilasciato al termine della semifinale di Coppa Italia su 'Canale 5'. "80% Doveri, 20% Guida. Escludiamo gli outsider, vero?".

