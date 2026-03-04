Pianeta Milan
Mauro: “Derby? Voglio sognare, Milan all’attacco e Inter in contropiede”

Mauro: 'L'Inter farà il Milan nel derby, sarà più attendista'
Al termine di Como-Inter, dagli studi di 'Canale 5', Massimo Mauro è intervenuto per commentare la prestazione dei nerazzurri e fare un'analisi in vista del derby contro il Milan
L'Inter ha giocato la sua ultima partita prima del derby contro il Milan: la semifinale d'andata di Coppa Italia contro il Como. La sfida del Sinigaglia è terminata 0-0, un pareggio senza reti in cui i nerazzurri che hanno pensato più a non subire gol piuttosto che a farlo. Strategia in vista della stracittadina? Può darsi, un turnover così ampio Chivu non lo aveva mai fatto.

Milan-Inter, le parole di Mauro in vista del derby

Al termine di Como-Inter si è espresso anche Massimo Mauro, ex calciatore di Serie A, nel post partita in onda su 'Canale 5'. Ecco, di seguito, il suo commento in vista del derby contro il Milan, in programma domenica 8 marzo alle 20:45.

Sul match contro il Como: "La partita è stata brutta, ho dormito anche 20 minuti (ride, n.d.r). Non era facile, l'Inter ha cambiato tantissimo, il Como ci ha provato, ha sbagliato un gol pazzesco con Valle ma si giocheranno tutto al ritorno".

LEGGI ANCHE: Milan, dialogo in corso con Leao per il rinnovo del contratto: cifre e dettagli >>>

Sulla formazione contro il Milan: "Con Thuram ed Esposito l'Inter è messa benissimo, farei giocare loro due, l'Inter ha bisogno di trovare la profondità per dare spazio ai centrocampisti. L'Inter farà il Milan nel derby, sarà più attendista. Voglio sognare: Milan all'attacco e Inter in contropiede".

