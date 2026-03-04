Mauro: 'L'Inter farà il Milan nel derby, sarà più attendista'

Sul match contro il Como: "La partita è stata brutta, ho dormito anche 20 minuti (ride, n.d.r). Non era facile, l'Inter ha cambiato tantissimo, il Como ci ha provato, ha sbagliato un gol pazzesco con Valle ma si giocheranno tutto al ritorno".
Sulla formazione contro il Milan: "Con Thuram ed Esposito l'Inter è messa benissimo, farei giocare loro due, l'Inter ha bisogno di trovare la profondità per dare spazio ai centrocampisti. L'Inter farà il Milan nel derby, sarà più attendista. Voglio sognare: Milan all'attacco e Inter in contropiede".
© RIPRODUZIONE RISERVATA