Milan, Diddi: 'André è semplicemente un Fofana più scarso'

Milan, Diddi senza giri di parole: “André un Fofana più scarso. È un colpo di Moncada e Busardò”

La provocazione di Luca Diddi su André Santos, il centrocampista brasiliano classe 2006 che il Milan sta provando ad acquistare dal Corinthians: vediamo il suo commento
Redazione PM

Luca Diddi, ex match analyst di Verona e Carpi, oggi opinionista calcistico, si è espresso con parole forti su André, centrocampista brasiliano che il Milan sta provando a prelevare dal Corinthians. Ecco, di seguito, il suo intervento durante l'ultimo episodio di 'Calcio Selvaggio', podcast in onda sul canale YouTube di 'mondopengwin'.

Milan, Diddi su André

—  

"Il Milan acquista il nuovo fenomeno del calcio brasiliano, ma il signor André è semplicemente un Fofana, più scarso. Io ho mandato un messaggio e poi ho chiamato un osservatore amico mio, che conosco e di cui mi fido tantissimo. Ho chiesto di André, mi ha detto che non ha mai fatto prestazioni sopra la sufficienza. Gli ho detto che si parlava di 17 milioni, al telefono si è messo a ridere".

"Ma perché ridi? Mi ha detto che è un giocatore che massimo ha una valutazione di 5 milioni. Allora cosa ho fatto? Vai a rivedere il percorso: Moncada ha segnalato questo giocatore. Questo giocatore è stato segnalato a Busardò che ha chiamato l’agente del calciatore".

