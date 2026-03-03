Milan, Diddi: 'André è semplicemente un Fofana più scarso'

Milan, Diddi su André

"Il Milan acquista il nuovo fenomeno del calcio brasiliano, ma il signor André è semplicemente un Fofana, più scarso. Io ho mandato un messaggio e poi ho chiamato un osservatore amico mio, che conosco e di cui mi fido tantissimo. Ho chiesto di André, mi ha detto che non ha mai fatto prestazioni sopra la sufficienza. Gli ho detto che si parlava di 17 milioni, al telefono si è messo a ridere".