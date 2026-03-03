Milan, Criscitiello: 'Furlani e Moncada vanno contro a Tare e Allegri'

Pianeta Milan
Criscitiello: “Il Milan è pieno di caos. Furlani e Moncada vanno da una parte, Allegri e Tare da un’altra”

Nel suo editoriale per 'Sportitalia', il direttore Michele Criscitiello ha messo in luce le diverse fazioni che si sono create all'interno del Milan: vediamo le sue parole
Michele Criscitiello ha messo in evidenza la confusione societaria che regna al Milan. Secondo il direttore di Sportitalia ci sarebbero diverse correnti di pensiero all'interno del club: le due fazioni principali sarebbero quella di Frulani e Moncada, contrapposta a quella di Tare e Allegri. Ecco, di seguito, un estratto del suo editoriale.

"Milan acerbo, Napoli infortunato, Juventus incapace di incidere con una società allo sbando. L’Europa, però, è un’altra cosa e se prendi gli schiaffi quelli fanno male. Possiamo dirlo, seppur a bassa voce, che questo scudetto alla fine lo vincerà l’Inter ma lo avranno buttato soprattutto Napoli e Milan. Per non parlare della Juventus che se continuerà con Comolli di anni ne butterà ancora tanti".

"Il Milan è un altro club in pieno caos. Troppe fazioni interne e soprattutto poca intesa tra i vari uffici. Ibra conta poco ma va da una parte, Furlani e Moncada vanno da un’altra, Allegri e Tare che sono quelli che dovrebbero governare l’asset sportivo vanno in un’altra direzione ancora".

