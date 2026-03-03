Milan, Criscitiello: 'Furlani e Moncada vanno contro a Tare e Allegri'

Nel suo editoriale per 'Sportitalia', il direttore Michele Criscitiello ha messo in luce le diverse fazioni che si sono create all'interno del Milan: vediamo le sue parole

Michele Criscitiello ha messo in evidenza la confusione societaria che regna al Milan. Secondo il direttore di Sportitalia ci sarebbero diverse correnti di pensiero all'interno del club: le due fazioni principali sarebbero quella di Frulani e Moncada, contrapposta a quella di Tare e Allegri. Ecco, di seguito, un estratto del suo editoriale.