Milan, questa domenica arriva il derby contro l'Inter: sfida importante non solo per il fascino e per la gloria cittadina, ma anche per la classifica del campionato. Ecco le notizie più importanti da Pianeta Milan del 3 marzo 2026. I blocchi di Valenti: arriva la spiegazione di Rocchi. Novità importanti sul possibile colpo Guirassy. André è sempre più un mistero. Parla Scaroni e l'annuncio shock di Gullit. PROSSIMA SCHEDA>>>
