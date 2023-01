Supercoppa Italiana – Derby Milan-Inter 0-3 al 90′: Diavolo, che botta

È terminata Milan-Inter, finale della Supercoppa Italiana svoltasi a Riyad. Ecco, dunque, il racconto del secondo tempo del derby di Milano

È terminato da pochi minuti Milan-Inter, finale della Supercoppa Italiana che si è svolta al 'King Fahd International Stadium' di Riyad (Arabia Saudita). Ecco, dunque, il racconto del secondo tempo di questo derby di Milano tra i rossoneri di Stefano Pioli ed i nerazzurri di Simone Inzaghi.

Milan-Inter 0-3 al 90': il racconto del secondo tempo — Dopo che il primo tempo era terminato 0-2 per l'Inter, in virtù delle reti realizzate da Federico Dimarco (10') ed Edin Džeko (21'), la ripresa si apre subito con un paio di tiri dalla distanza di Theo Hernández ed Ismaël Bennacer per il Milan. In entrambi i casi il pallone termina, però, alto sulla traversa della porta difesa da André Onana.

Al 49', azione orchestrata da Fikayo Tomori, rifinita da Brahim Díaz e conclusa da Rafael Leão che, da sinistra, si accentra e tira: il pallone sibila di poco alto sulla traversa questa volta. Il Milan, però, sembra aver iniziato meglio il secondo tempo, con un altro piglio ed atteggiamento mentale.

L'Inter rimette la testa avanti al 54', quando Lautaro Martínez prova a girarsi lesto in area piccola. È molto bravo, però, Simon Kjær in quest'occasione a murare l'attaccante argentino ed a consentire l'uscita in presa bassa - senza problemi - del suo portiere Ciprian Tătărușanu.

Al 56' piatto da fuori area di Bennacer sul quale Onana blocca senza problemi e, qualche secondo più tardi, è Alessandro Bastoni a chiudere in corner, con attenzione, un cross di Theo sul quale si stava avventando di testa, rapace, Olivier Giroud. Pioli richiama in panchina Kjær, Junior Messias e Brahim, gettando nella mischia Pierre Kalulu, Divock Origi e Charles De Ketelaere.

Ancora Leão (che gioca un po' troppo da solo), prova ad impensierire Onana dalla distanza al 66', ma senza esito. Al 69' si rivede l'Inter: botta dalla distanza del capitano nerazzurro Milan Škriniar, para centralmente Tătărușanu. Qualche altro minuto, però, e i nerazzurri, dal nulla, siglano il terzo gol. Quello che chiude definitivamente il match di Riyad.

Lancio lungo dalle retrovie di Škriniar: Lautaro Martínez aggira Tomori, evitando con classe la sua marcatura, e, una volta entrato in area di rigore, batte inesorabilmente Tătărușanu con un pregevole esterno destro sul palo più lontano. La partita, di fatto, termina qui, con il trofeo nazionale che prende la direzione di Viale della Liberazione.

Suona beffarda, quindi, la traversa (quasi casuale) colta da Ante Rebić, entrato nel finale per Giroud, al 92'. Milan-Inter 0-3 a Riyad. Un'altra, ennesima, brutta partita del Diavolo in questo avvio di 2023 e il primo trofeo della stagione è evaporato come i rossoneri nella notte araba.