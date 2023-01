Supercoppa Italiana – Derby Milan-Inter 0-1: segna subito Dimarco

Federico Dimarco sblocca subito il derby Milan-Inter, finale della Supercoppa Italiana in svolgimento a Riyad: il racconto del gol nerazzurro

Federico Dimarco sblocca subito il derby Milan-Inter, finale della Supercoppa Italiana in svolgimento a Riyad (Arabia Saudita). Al 10', bella azione dei nerazzurri orchestrata da Edin Džeko e rifinita da Nicolò Barella, dalla destra, con l'assist sul palo opposto per Dimarco. L'esterno mancino della squadra di Simone Inzaghi non lascia scampo a Ciprian Tătărușanu. Dunque Milan-Inter 0-1. Segui qui il LIVE del derby tra i rossoneri ed i nerazzurri >>>