Supercoppa Italiana – Milan-Inter 0-2 al 45′: dominio nerazzurro a Riyad

Dieci minuti di studio tra Milan e Inter , poi, alla prima occasione, i nerazzurri vanno in vantaggio. Bella azione della squadra di Inzaghi, orchestrata da Edin Džeko e rifinita, sulla destra, da Nicolò Barella con un assist sul versante opposto. Federico Dimarco chiude bene sul secondo palo e infila di giustezza Ciprian Tătărușanu .

Al 16' lampo del Milan, con l'incursione, da sinistra, di Rafael Leão che, una volta entrato in area di rigore, chiama il portiere camerunense André Onana ad una super parata sotto la traversa. Soltanto un'illusione, però, perché la squadra di Pioli in campo non c'è e al 21' incassa la seconda rete dei 'cugini'.