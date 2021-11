Milan, infortunio Maignan: il recupero procede bene | PM News

Secondo quanto appreso dalla nostra redazione il recupero di Mike Maignan procede seguendo le tempistiche previste. Le ultime

Come se non bastasse la delusione dopo la sconfitta contro la Fiorentina, il Milan deve fare nuovamente la conta degli infortunati. Arrivano brutte notizie sul fronte Ante Rebic, che ha rimediato una lesione del bicipite femorale della coscia destra. Il croato verrà valutato nuovamente tra 10 giorni. Restano i dubbi anche su Fikayo Tomori, che soffre per un problema all'anca ed è in dubbio per la gara contro l'Atletico Madrid. In questo scenario non troppo positivo ecco arrivare un piccolissimo spiraglio di luce proveniente da Mike Maignan. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione il recupero del portiere francese procede seguendo l'iter stabilito dopo l'intervento al polso. Un top player del Real Madrid si libera, il Milan può provarci