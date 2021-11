Milan, brutte notizie per Rebic. Tomori in dubbio per l’Atletico | PM News

Non arrivano buona notizie dall'infermeria. Lesiona al bicipite femorale per Ante Rebic, Fikayo Tomori rimane in dubbio per l'Atletico

Renato Panno

La prima sconfitta in campionato contro la Fiorentina non è la sola brutta notizia di giornata: dall'infermeria, infatti, arrivano aggiornamenti tutt'altro che positivi. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione il tacco tentato da Ante Rebic in allenamento, che ha costretto il croato al forfait, si è trasformato in una lesione al bicipite femorale della coscia destra. Un nuovo controllo verrà effettuato tra 10 giorni.

Situazione Fikayo Tomori: il difensore non è stato convocato per la gara contro la Viola per un problema all'anca. Le sue condizioni migliorano, ma l'inglese rimane in dubbio per la partita di Champions League contro l'Atletico Madrid.