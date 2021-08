Milan, infortunio Kessié: ecco la data prevista per il rientro

Franck Kessié si è infortunato qualche giorno fa in allenamento. Si parla di uno stiramento al flessore, ma è già fissata la data del rientro

L'infortunio di Franck Kessié è una brutta tegola per il Milan. Il centrocampista ivoriano si è fermato qualche giorno fa in allenamento. Per lui uno stiramento al flessore sinistro. Per fortuna non grave. Il Milan, per cautelarsi, ha accelerato la trattativa con il Bordeaux per Yacine Adli e già in questa settimana potrebbe arrivare la fumata bianca.