Emergono nuovi dettagli in merito all'incontro tra Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic. Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, infatti, il contatto sarebbe stato di tipo conoscitivo. L'ex attaccante del Milan ancora non avrebbe preso una decisione, ma avrebbe chiesto del tempo per riflettere sui possibili scenari.