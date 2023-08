Milan, gli impegni di agosto tra Prima Squadra, Femminile e Primavera

( fonte: acmilan.com ) Ferie? Proprio l'opposto. Agosto , calcisticamente, è pieno movimento. Inizia il mese della partenza vera, dei primi impegni ufficiali per il Milan. Caldo e calore come clima ma anche come ambiente, perché il campo comincia a scottare. Rossoneri e rossonere sono pronti ad aprire la stagione 2023/24 . Ecco, nel dettaglio, il programma completo:

PRIMA SQUADRA MASCHILE

Il Barcellona a Las Vegas per archiviare la tournée americana, il Monza per la prima edizione del Trofeo Silvio Berlusconi e poi... Serie A. La grande attesa sta per finire, il Milan di Pioli si avvicinerà all'appuntamento del 21 agosto a Bologna anche con alcuni impegni a Milanello per acquisire sempre più certezze in vista dell'esordio in campionato.