Calciomercato Milan – Difensore, idea Estève: i numeri dell’ultima stagione

Dopo l'esonero di Paolo Maldini e Frederic Massara , che avevano già chiuso per Marco Sportiello , il Milan ha chiuso altri sei colpi importanti nel corso di questa sessione estiva di calciomercato. Dal Chelsea sono arrivati Ruben Loftus-Cheek e Christian Pulisic , mentre a parametro zero è stato acquisito Luka Romero . A questi si aggiungano Samuel Chukwueze dal Villarreal , Tijjani Reijnders dall' AZ Alkmaar e Noah Okafor dal Salisburgo . Oltre a Yunus Musah , ormai ad un passo dal Diavolo. La dirigenza rossonera, comunque, continua a valutare altri profili e per la difesa, come riportato da 'calciomercato.com' sarebbe spuntato Maxime Estève del Montpellier . Andiamo a vedere quali sono i suoi numeri nell'ultima stagione.

Milan, i numeri dell'ultima stagione di Maxime Estève

Nel corso dell'ultima annata il giovane difensore francese Maxime Estève ha giocato interamente con la maglia del Montpellier. Il classe 2002 ha trovato una certa continuità in Ligue 1, dove ha disputato 23 match, non trovando mai la via del gol, anche a causa del ruolo. In queste presenze ha rimediato anche tre cartellini gialli, tutto sommato non eccessivi per essere un difensore centrale ancora molto giovane. Per lui anche 1 apparizione in Coupe de France, mentre non è mai sceso in campo con la Nazionale della Francia. LEGGI ANCHE: Milan, Kessié ritrova i rossoneri da avversario >>>