Milan, il risveglio di Calhanoglu: rendimento top e rinnovo in vista

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Il Milan riparte da Hakan Calhanoglu. Ora lo può urlare e affermare con certezza, cosa che invece non accadeva all’inizio delle scorse stagioni quando il centrocampista turco si presentava ai blocchi di partenza sempre con l’incognita di quel giocatore che troppo spesso non ha dimostrato quello che doveva e poteva.

Oggi Hakan è un giocatore diverso e lo deve soprattutto a Stefano Pioli che ha saputo capire quale fosse la posizione migliore per lui in campo e che lo facesse rendere al meglio. Da trequartista nel tridente dietro Ibrahimovic, Calhanoglu ha cambiato completamente il suo modo di fare calcio. Abbandonata la fascia sinistra, il turco è tornato nel suo ruolo naturale – a cui per altro lui aspirava da tempo – e la differenza è stata lampante.

In stagione 11 reti e 9 assist tra campionato e Coppa Italia, in un totale di 38 presenze. Una stagione davvero super per l’ex Bayer Leverkusen che obbligano il club rossonero ad accelerare ogni possibile discorso di rinnovo di contratto. Il suo agente, Gordon Stipic, è atteso a Milano dopo Ferragosto, quando i rossoneri avranno, si spesa, risolto ogni dettaglio con Ibrahimovic (garanzia di Champions League) e potranno così dedicarsi al turco e a Gigio Donnarumma, entrambi in scadenza nel 2021.

