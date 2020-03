Milan, il retroscena: Ibrahimovic e lo scontro tra Boban e Gazidis

NEWS MILAN – Gianluca di Marzio, giornalista di Sky Sport, ha svelato un piccolo retroscena sullo scontro tra Zvonimir Boban e Ivan Gazidis, che ha portato al licenziamento del croato. Ovviamente i motivi della rottura sono tanti, in primis la scelta di affidarsi a Ralf Rangnick nella prossima stagione, ma stando al giornalista ci sarebbe stata una differente visione anche su Zlatan Ibrahimovic.

Stando alle ultime indiscrezioni, Boban avrebbe voluto affrontare subito la questione relativa al rinnovo di Ibrahimovic, in scadenza nel giugno prossimo, mentre Gazidis ha chiaramente fatto capire che l’eventuale trattativa per il rinnovo verrà fatta solo al termine dell’annata calcistica. In ogni caso la sensazione è che difficilmente Ibrahimovic rimarrà al Milan nella prossima stagione, considerando l’addio del dirigente croato e di quello molto probabile di Paolo Maldini. Nessun collegamento invece con il monte-ingaggi, che verrà ulteriormente ridotto dalla società rossonera, visto che sono comunque previste delle eccezioni. A proposito dell’ex capitano, ecco le ultime novità sul suo futuro.

