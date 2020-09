Milan, il programma della settimana: domani il Vicenza, sabato il Chievo

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Alle vittorie ottenute la scorsa settimana contro Novara e Monza, il Milan ora mette nel mirino altri due test amichevoli prima del preliminare di Europa League a Dublino contro lo Shamrock Rovers.

Nella giornata di domani a Milanello (ore 17.00), la squadra di Stefano Pioli affronterà il Vicenza, neopromosso in Serie B esattamente come il Monza di Brocchi affrontato sabato scorso. Nella giornata di sabato, invece, i rossoneri sfideranno, sempre a Milanello, il Chievo Verona in un test dove il tecnico rossonero potrà provare la formazione titolare in vista della gara di Europa League.

Il Chievo, infatti, ha lottato nella scorsa stagione per venire in Serie A e rappresenta certamente un avversario di livello superiore agli altri affrontati dal Milan. Rientreranno, alcuni magari già per il test di domani pomeriggio, i nazionali che nelle prossime ore faranno ritorno a Milanello. Possibili visite mediche nella giornata di domani per Sandro Tonali che a breve sarà ufficializzato come nuovo giocatore del Milan.

