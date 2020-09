Milan, Tonali: possibili visite mediche domani mattina

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Come riporta la Gazzetta dello Sport, nella giornata di domani Sandro Tonali potrebbe sostenere le visite mediche col Milan. Qualora fosse confermata la notizia, il club rossonero avrebbe poi solamente 24 ore di tempo per inserire il centrocampista lodigiano nella lista Uefa per poterlo averlo a disposizione per la gara contro la Shamrock Rovers del 17 settembre. Insomma, davvero poco tempo.

Una lotta contro il tempo, a cui però Pioli non mostra preoccupazioni dal momento che contro gli irlandesi saranno regolarmente in campo Bennacer e Kessie, la coppia mediana che tanto bene ha fatto nella seconda parte della scorsa stagione.

A Milano, scrive la rosea, aspettano Tonali tra stasera e domani, dal momento che il regista è ancora in isolamento a casa dopo i recenti casi di positività al Coronavirus riscontrati al Brescia. Massimo Cellino, tuttavia, ha rivelato ogni accordo nelle recenti uscite. Tonali sarà rossonero nelle prossime ore, anche se la sua presenza sul volo per Dublino del 17 settembre sembra improbabile. Più facile che il suo esordio con la 8 sulle spalle – del suo idolo Rino Gattuso – possa avvenire il 21 settembre contro il Bologna.

Tonali al momento è fermo dall’ultima giornata della scorsa stagione (più di un mese). E’ facile pensare, dunque, che Pioli gli concederà del tempo per rimettersi al pari col resto dei compagni di squadra senza affrettare in alcun modo il suo inserimento.

