Milan, a lezione da Ibrahimovic: da Diaz a Maldini Jr le stelline studiano

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Il primo semestre con il professor Ibrahimovic ha dato risultati a dir poco eccellenti sul campo, con gli studenti, già talentuosi perché madre natura a suo tempo è stata generosa, che si sono applicati e hanno concluso alla grande la stagione. Da Calhanoglu a Bennacer, passando per Rebic e Leao, che nonostante la discontinuità ha dimostrato grandi potenzialità e passi in avanti rispetto ai primi mesi italiani.

La predisposizione di Ibra in campo e fuori di migliorare i suoi compagni è chiara fin dai tempi della sua prima avventura in rossonero, quando sotto la sua ala protettiva finirono Pato e Nocerino. Ora il ruolo di punto fermo dello spogliatoio se lo è preso fin dai primi momenti, e lui ricambia con consigli e un’attenzione speciale verso i baby talenti della rosa rossonera.

In particolare in questo precampionato stanno brillando diversi ragazzi. Da Daniel Maldini a Lorenzo Colombo, lo scorso anno punti fermi della Primavera di Federico Giunti che ha stravinto il campionato, oggi possibili inserimenti a pieno regime in prima squadra. Con loro c’è anche lo svedese Emil Roback, pupillo di Zlatan e arrivato da quell’Hammarby di cui Ibra possiede importanti quote azionarie. Il 17enne avrà però il compito di trascinare la Primavera.

Quando lo scanner di Ibra intravede del talento si attiva la modalità tutor. Facile che accadrà così anche con Brahim Diaz, talentuoso spagnolo che ha giocato già con grandi campioni al Manchester City e al Real Madrid, ma averne uno del calibro di Zlatan a sua completa disposizione sarà una novità. E’ un Milan molto giovane – l’età media è tra le più basse d’Europa – e dal potenziale molto alto. Il professor Zlatan cercherà di portare subito in alto i colori rossoneri.

