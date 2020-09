Zaniolo, brutte notizie: confermata la rottura del crociato

ULTIME NOTIZIE – La preoccupazione era tanta e ora è arrivata la conferma: nuova rottura del legamento crociato per Nicolò Zaniolo. Gli esami sostenuti in mattinata a Villa Stuart a Roma hanno dato esito molto negativo e domani il centrocampista sarà sottoposto ad operazione.

Tanta sfortuna per il ragazzo che aveva rotto il legamento crociato del ginocchio destro la passata stagione e ora quello sinistro. L’infortunio è avvenuto ieri sera durante il match di Nations League contro l’Olanda, prima ancora di uno scontro di gioco con Van de Beck. Nuova operazione e nuovo lungo stop in arrivo per il centrocampista toscano (almeno 5-6 mesi).

In bocca al lupo Nicolò.