Milan, ieri conference call tra Maldini e Gazidis: ecco di cosa si è parlato

NEWS MILAN – Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, continua a tenere banco in casa Milan il futuro di Paolo Maldini dopo il licenziamento di Zvonimir Boban. In tanti si sono chiesti il perchè della sua assenza in tribuna contro il Genoa: il direttore dell’area tecnica, così come Massara (ecco le novità sul suo futuro) non erano presenti per una gastroenterite, così almeno filtra dal club rossonero.

La vera novità, però, almeno secondo quanto scritto dalla rosea, è che Gazidis avrebbe avuto un colloquio in conference call con Maldini e Massara: più che del futuro, si è parlato del presente, visto che bisogna organizzare tutta una serie di cose dovute all’emergenza coronavirus. Intanto Daniele Rugani parla delle sue condizioni di salute.

