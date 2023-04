Milan, stagione finita per Ibrahimovic? Le ultime | PM NEWS

Secondo quanto ci risulta, Zlatan Ibrahimovic starà fermo per una lesionedel gemello mediale del polpaccio destro (QUI LA NEWS). Per lo svedese il 2023 con la maglia del Milan, però, potrebbe non essere finito. Qualche speranza per un ritorno verso la fine del campionato c'è. Tutto dipenderà dall'evoluzione dell'infortunio nelle prossime settimane. LEGGI ANCHE: Roma-Milan, Mancini e Theo Hernandez: duello tra i più odiati