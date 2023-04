Milan, brutte notizie per Ibrahimovic: lesione al polpaccio | PM NEWS

Brutte notizie per il Milan e Zlatan Ibrahimovic: per l'attaccante svedese lesione del gemello mediale del polpaccio destro

Secondo quanto ci risulta, ci sono brutte notizie per il Milan e per Zlatan Ibrahimovic. L'attaccante svedese è stato sottoposto a esami strumentali per capire l'entità del suo problema muscolare. L'esito non è dei migliori: lesione del gemello mediale del polpaccio destro. Ibra potrebbe anche aver finito qui la sua stagione. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan – Scadenza 2024, possibile occasione per l’attacco