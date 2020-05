Milan, Ibrahimovic è out: chance per il bomber Colombo? Ecco chi è

MILAN NEWS – Il Milan ha tirato un sospiro di sollievo per l’esito degli esami relativi all’infortunio di Ibrahimovic, che hanno evidenziato una lesione al muscolo soleo del polpaccio destro. L’attaccante è tornato in Svezia, ma tra una settimana sarà nuovamente in Italia per effettuare nuovi controlli.

Ibra cercherà di tornare in campo il prima possibile, ma Pioli di fatto deve studiare un piano B, considerando che in rosa il tecnico non ha a disposizione punte centrali. Certo, Ante Rebic e Rafael Leao possono giocare in quella posizione, ma entrambi si esprimono al meglio sull’esterno. Chissà che a questo punto Pioli non possa concedere qualche spezzone a Lorenzo Colombo, giovane talento della Primavera del Milan.

Ma chi è Colombo? Attaccante classe 2002, ha tutte le caratteristiche per diventare un grande centravanti: potenza, esplosività e soprattutto grande fiuto del gol negli ultimi venti metri. Colombo sembra avere la rete nel DNA, il classico attaccante che vive per il gol: nelle 6 presenze in Primavera in questa stagione, il bomber ha segnato 9 reti cui una tripletta (da subentrato) e due doppiette. Numeri fantastici, se consideriamo il fatto che per il classe 2002 è il primo anno di Primavera.

Inutile fare paragoni, ma Colombo sembra avere la stessa grinta e la stessa voglia di fare gol di Pippo Inzaghi. L’ attaccante, infatti, nonostante la giovane età, ha già affrontato alcune difficoltà nel corso della sua carriera. Il centravanti non ha potuto giocare da protagonista il Mondiale Under 17 con l’Italia in Brasile per un brutto infortunio al piede. La batosta è stata dura da assorbire, ma Colombo è tornato a segnare e fare gol. Siamo solo all’inizio della sua carriera, ma chissà che il destino non gli riservi un’occasione in questo finale di stagione con il Milan dei grandi. Un nuovo Cutrone in rossonero? Sognare (con i piedi per terra) non costa nulla. A PROPOSITO DI IBRAHIMOVIC, LO SVEDESE NON CHIUDE AL RINNOVO, CONTINUA A LEGGERE >>>