Milan, Ibrahimovic diventa un verbo: ‘zlatanare’ dilaga in Francia / News

Milan, Ibra diventa un verbo

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Dopo l’ennesima prova scintillante, Zlatan Ibrahimovic è costretto a fermarsi. Lo svedese ha riportato una lesione al bicipite femorale che andrà valutata nei prossimi giorni. Il Milan resta in ansia per il suo fuoriclasse, che salterà diverse partite. Di sicuro non ci sarà in Europa League contro il Lille, un match che in Francia aspettavano con ansia. Una nazione nella quale Zlatan ha lasciato un segno indelebile grazie ai suoi 156 gol con la maglia del Psg.

Un segno lasciato anche sui dizionari francesi a quanto pare. Secondo quanto riferisce ‘Gazzetta.it’, nel giornalismo transalpino sta spopolando il verbo ‘zlatanare’, che va a sottolineare una super prestazione di Zlatan Ibrahimovic. ‘Foot365’, ad esempio, dopo la vittoria contro il Napoli ha titolato “Milan zlatane Naples”. Un’ulteriore prova di quanto Ibra non sia un giocatore come tutti gli altri. Ibrahimovic attacca FIFA EA SPORTS: ecco lo sfogo su Twitter >>>