Zlatan Ibrahimovic,Senior Advisor di RedBird e Gerry Cardinale per il Milan, è al centro delle polemiche in questo periodo della stagione. In particolar modo per la dichiarazione su 'leoni e gattini', rilasciata nel pre-partita di Milan-Liverpool di Champions League, che ha suscitato anche un po' di imbarazzo in molti amanti dei colori rossoneri.