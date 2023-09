Milan-Ibrahimovic, atto terzo: atteso un nuovo incontro con Cardinale

Sarebbe previsto un nuovo incontro tra Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic, per definire il terzo atto dello svedese al Milan

Prima del match contro il Newcastle è andato in scena un incontro tra Gerry Cardinale, proprietario del Milan, e Zlatan Ibrahimovic. Dopo il ritiro dello svedese al termine della passata stagione si era parlato di un possibile futuro in società. E questo sarebbe stato l'argomento di discussione nel summit precedente all'esordio in Champions League dei rossoneri. Un suo ritorno al Diavolo andrebbe a definire il terzo atto, dopo le due parentesi da calciatore.