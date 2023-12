Milan, Ibrahimovic uomo d’affari: quanto è cresciuta la sua holding!

La holding di Zlatan Ibrahimovic, al 31 dicembre 2022, ha avuto ricavi per 6,2 milioni di euro e un risultato netto positivo per 1,6 milioni di euro: numeri in calo rispetto al 2021, quando aveva registrato un fatturato pari a 8,1 milioni, con risultato netto positivo per 3,4 milioni, ma in crescita rispetto agli anni passati. LEGGI ANCHE: Dalla Francia: "Thiago Motta tra i candidati per la panchina del Milan" >>>