Milan, Giroud rassicura sul suo infortunio: si attendono gli esami

Dopo l'infortunio di Olivier Giroud nel corso del match Francia-Irlanda, il Commissario Tecnico della Nazionale francese Didier Deschamps aveva spiegato come l'attaccante del Milan avesse patito una distorsione alla caviglia. Un guaio fisico che, comunque, non renderebbe certa la sua presenza nel prossimo derby contro l'Inter. Aggiornamenti in merito alle sue condizioni arriverebbero dallo stesso centravanti rossonero.