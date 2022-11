Milan, Gazidis a Milanello: saluto commosso alla squadra / News

Ivan Gazidis lascerà il Milan dopo quattro anni. A comunicarlo è stato il club rossonero attraverso un comunicato ufficiale diffuso due giorni fa. Il sudafricano resterà l'amministratore delegato in carica fino al 5 dicembre, giorno della scadenza del suo contratto. Come riferisce 'Sky Sport' Gazidis si è recato oggi a Milanello per salutare e ringraziare squadra e staff tecnico, pronunciando loro un discorso molto commovente. Contro la Fiorentina, di fatto, sarà la sua ultima apparizione da AD rossonero. Il suo successore verrà rivelato nei prossimi giorni: tutti gli indizi portano a Giorgio Furlani, membro del Cda dal 2018. Higuain e il raptus isterico contro la Juventus: la crisi e l'addio al Milan