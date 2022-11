Milan, Furlani sarà il prossimo AD. Conosciamolo meglio / News

L'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport' ha dedicato un approfondimento a Giorgio Furlani , colui il quale, a meno di clamorosi colpi di scena, sarà il prossimo amministratore delegato del Milan. Nei giorni scorsi, attraverso un comunicato ufficiale, il club rossonero ha annunciato la separazione con Ivan Gazidis a partire dal 5 dicembre, data della scadenza del suo contratto. Ma chi è Giorgio Furlani? Si tratta di un 43enne cresciuto a Milano che, dopo la laurea in Economia e Commercio alla Bocconi, è emigrato in America e ha conseguito un Master ad Harvard in 'Business administration'. I primi incarichi sono stati come analista alla Lehman Brothers e nelle società di investimento Silver Point Capital e Apollo.

L'incontro con Elliott

Nel 2010 Furlani è diventato portfolio di Elliott e principale punto di riferimento delle operazioni in Italia. Porta anche la sua firma l'ingresso del fondo nel mondo Milan: dal prestito concesso a Yonghong Li alla definitiva sostituzione a capo del club rossonero. Da qui la passione ha iniziato ad intrecciarsi con il lavoro: Furlani, infatti, è da sempre tifoso del Milan. Nel 2018 entra a far parte del Cda rossonero e si muove insieme a Gordon Singer. La suo visione globale emergono da queste parole rilasciate al 'Financial Times': "Io andavo a San Siro da ragazzo. È uno stadio che amo, ma non è fatto per il mondo attuale. Bisogna investire nel business fino all'ultimo euro. Ma dare tutto per i giocatori crea una spirale negativa: bisogna investire anche per aumentare i ricavi". In questi quattro anni ha studiato e affinato le sue conoscenze della materia calcistica. Adesso, insieme a Gerry Cardinale è pronto per una nuova, grande sfida: portare i ricavi dagli attuali 250-300 milioni al mezzo miliardo. E lo farà da assoluto protagonista nel club che ha sempre amato.