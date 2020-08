Milan, Gazidis: “Dopo il lockdown solo il Real Madrid ha fatto meglio di noi”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Ivan Gazidis, amministratore delegato del Milan, nel corso della conferenza stampa di Milanello con Paolo Maldini e Frederic Massara, ha parlato degli obiettivi futuri della società rossonera.

“Abbiamo registrato progressi sul progetto stadio e nel settore commerciale. Lavoriamo con grande impegno e determinazione, abbiamo puntato su giovani di talento perché abbiamo le strutture per farli crescere. Dopo il lockdown siamo il secondo miglior club per rendimento europeo (dopo il Real Madrid, ndr), dobbiamo fare le cose giuste per crescere – spiega Gazidis -. Staremo attenti ai nuovi innesti. Questo gruppo ha bisogno di supporto. L’anno scorso non ci sono stati nomi esplosivi, Bennacer o Hernández per esempio. Ma possiamo crescere insieme e lo abbiamo fatto. Non abbiamo specifici obiettivi, ma vogliamo crescere e migliorarci, andando tutti nella stessa direzione”.

