Milan, Gabbia rinnova e ottiene la fascia da capitano

Una vita al Milan finora per Matteo Gabbia e che continuerà al Milan per i prossimi anni. Il difensore classe 1999 rossonero è pronto a giurare fedeltà eterna al Diavolo, con un rinnovo di contratto in arrivo. È l'uomo del momento, con il gol decisivo nel Derby all'ultimo minuto, la convocazione in Nazionale e le prestazioni di altissimo livello. Attualmente il suo contratto scade nel 2026 e quindi bisogna incontrarsi per il prolungamento. Secondo quanto riferisce Sky, questo incontro dovrebbe essere la prossima settimana. L'idea è quello di blindarlo fino al 2030. L'ingaggio verrebbe anche raddoppiato, anche se ora percepisce uno stipendio abbastanza basso.