QUI MILAN FUTURO

Gli impegni di alcuni rossoneri in Nazionale hanno portato al rinvio delle due partite in calendario nelle due settimane appena concluse: contro il Breno in campionato e contro la Varesina in Coppa Italia. Archiviata questa "sosta", per i rossoneri di Oddo si torna in campo con la volontà di riscattarsi dopo la sconfitta esterna di Ciserano. Rientrato dal Mondiale U20, Emanuele Sala torna a disposizione di Mister Oddo, mentre restano ai box i lungo degenti Bonomi e Traorè. Da segnalare in settimana, la gioia del rinnovo di contratto per il classe 2007 Lorenzo Ossola, già impiegato in questa stagione da Oddo.

QUI CALDIERO TERME

I veneti sono una "vecchia conoscenza" nel pur breve vissuto di Milan Futuro. In partite ufficiali li abbiamo incontrati in Coppa Italia di Serie C nella passata stagione, e come i rossoneri sono ripartiti dalla Serie D in questa stagione. La stagione passata, pur culminata con la retrocessione, è stata storica per il Caldiero, la prima in assoluto tra i professionisti coincisa con i 90 anni di fondazione. In questo 2025/26, 7 punti nelle prime 7 giornate e una sola vittoria, alla prima giornata contro il Pavia. In panchina confermato Mister Soave, alla settima stagione (non consecutiva) sulla panchina dei veronesi.

DOVE VEDERE IL MILAN FUTURO IN TV

Il match sarà visibile in diretta su AC Milan Official App. Da non perdere la copertura su Instagram, AC Milan Official App - dove nei giorni successivi verranno pubblicati sia gli highlights che la differita integrale - e acmilan.com.

QUI SERIE D

La squadra arbitrale per la sfida di Solbiate Arno: a dirigere l'incontro sarà l'arbitro Alessio Vincenzi (Bologna), assistito dai guardalinee Pennisi (Catania) e D'Aniello (Molfetta).

8ª giornata del Girone B di Serie D, il programma: sabato 18 ottobre alle 15.00 Chievo-Oltrepò. Domenica alle 15.00 le restanti partite: Milan Futuro-Caldiero Terme, Casatese Merate-Folgore Caratese, Castellanzese-Brusaporto, Leon-Real Calepina, Pavia-Sondrio, Scanzorosciate-Varesina, Ciserano Bergamo-Breno, Vogherese-Villa Valle.

Questa la classifica attuale: Chievo 16; Folgore Casatese 16; Villa Valle 14; Brusaporto 13; Casatese Merate 12; Milan Futuro* 11; Real Calepina 10; Virtus Ciserano Bergamo 10; Oltrepò (-1) 10; Castellanzese 9; Leon 8; Breno* 7; Caldiero Terme 7; Casatese Merate 7; Varesina 6; Vogherese 6; Pavia 3; Sondrio 0. (* = una partita in meno)