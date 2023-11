Milan, Furlani interverrà al Social Football Summit | NEWS

Il Milan ha cambiato molto in estate. Non solo per quanto riguarda il mercato, anche parlando della dirigenza. Sono andati via sia Paolo Maldini che Frederic Massara e sono arrivati Moncada e Furlani. Domani pomeriggio a partire dalle 15.20, Giorgio Furlani, ad del Milan, interverrà al Social Football Summit, evento che si tiene allo Stadio Olimpico di Roma. Nato nel 2018, il Social Football Summit continua ad essere il primo ed unico evento B2B internazionale in Italia sulla Football Industry.