Milan-Frosinone, Pioli ha provato Theo Hernandez al centro della difesa

In vista di Milan-Frosinone il tecnico rossonero Stefano Pioli avrebbe provato Theo Hernandez come centrale di difesa

In questi ultimi giorni che precedono il match tra Milan e Frosinone , si è spesso parlato del possibile sostituto di Malick Thiaw al centro della difesa. Inizialmente si pensava potesse essere riproposto Rade Krunic , come avvenuto contro il Borussia Dortmund , e poi è stato il turno di Jan-Carlo Simic . In realtà, però, sembra che Stefano Pioli possa lanciare un altro giocatore.

Come riferito dai colleghi di 'Sky', infatti, nella giornata odierna Stefano Pioli avrebbe provato in allenamento Theo Hernandez al centro della difesa. Una scelta proposta pochissime volte in precedenza e decisamente particolare soprattutto per l'importanza di questo match.