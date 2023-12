Milan-Frosinone, arriva la conferma: Bennacer tornerà tra i convocati

La notizia sembrava essere nell'aria, ma ora arrivano sempre più conferme. Dopo un lungo calvario, cominciato la scorsa stagione con un infortunio pesante che lo ha tenuto lontano dai campi per mesi, Ismael Bennacer dovrebbe tornare tra i convocati di Stefano Pioli . E questo dovrebbe avvenire già in occasione di Milan - Frosinone , in programma sabato 2 dicembre alle ore 20:45 .

Come riferito da 'Sky Sport', infatti, il centrocampista algerino dovrebbe essere inserito da Stefano Pioli nella lista di coloro che prenderanno parte al match di 'San Siro'. Molto probabilmente Ismael Bennacer siederà in panchina, ma per lui la chiamata sarebbe già un bel passo in avanti. Se tutto fosse confermato il mediano rossonero tornerebbe tra i convocati dopo 206 giorni. LEGGI ANCHE: Le dichiarazioni integrali di Pioli in conferenza >>>