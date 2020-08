Milan, formazione titolare più giovane del 2020 in Serie A

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Spesso dati e statistiche lasciano il tempo che trovano, ma ci sono numeri che non possono essere sottovalutati. Numeri che fanno ben capire come il Milan abbia intrapreso una strada precisa, con una politica chiara: i giovani.

Non è un caso che per la seconda stagione consecutiva i rossoneri si confermano la squadra che ha schierato la squadra con l’età media più bassa di tutta la Serie A 2019/2020: precisamente 25 anni e 97 giorni. Non va dimenticato che i numeri potevano essere ben più bassi senza Ibrahimovic, quasi 39enne.

Numeri importanti per la squadra milanista, di continuità rispetto alla scorsa stagione. Nel 2018/2019 infatti il Milan era stato il club che aveva schierato la formazione più giovane tra i top 5 campionati d’Europa: 24 anni e 88 giorni.

