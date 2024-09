Milan, Ceccarini: “Fonseca ha un compito”. Poi parla del ruolo della società

Milan, Ceccarini: "Dubbi pericolosi. Fonseca, la gara col Venezia è fondamentale"

"Chi è chiamato ad una svolta immediata è il Milan. La partenza non è stata certo delle migliori. La squadra è ben attrezzata e di qualità ma non riesce ancora ad esprimere il suo potenziale. È questo è compito di Fonseca, che deve dare una spinta nuova e diversa al Milan. Insomma il tecnico portoghese non può essere il problema ma ora ha bisogno di portare a casa risultati. Così la partita di sabato prossimo con il Venezia diventa fondamentale. I rossoneri non possono sbagliarla, altrimenti i dubbi e le perplessità diventerebbero insistenti e pericolosi. Anche la società deve fare ancora più la sua parte e sostenere in ogni modo Fonseca". LEGGI ANCHE: Milan, Fonseca è già in crisi: e in Premier League lo vogliono anche subito >>>